Пентагон прокомментировал угрозу Эрдогана закрыть для США военные базы в Турции

В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы Инджирлик и Кюреджик. Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных Инджирлик и Кюреджик в ответ на американские санкции.
Представители Минобороны США заявили, что Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией. В Пентагоне рассматривают статус своих сил в Турции как символ "насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции".
США намерены наладить диалог, "поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других вопросах, где есть разногласия".