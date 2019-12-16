Пентагон прокомментировал угрозу Эрдогана закрыть для США военные базы в Турции

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16 декабря 2019, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пентагон, США, фото: pixabay.com

В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы Инджирлик и Кюреджик. Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных Инджирлик и Кюреджик в ответ на американские санкции.

Турция может закрыть для американцев две военные базы

Представители Минобороны США заявили, что Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией. В Пентагоне рассматривают статус своих сил в Турции как символ "насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции".

США намерены наладить диалог, "поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других вопросах, где есть разногласия".