Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Назван возможный сценарий наступления Украины в Донбассе и ликвидации ДНР и ЛНР

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Назван возможный сценарий наступления Украины в Донбассе и ликвидации ДНР и ЛНР
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киев может применить в Донбассе опыт военной борьбы Хорватии против Сербской Краины. Соответствующая точка зрения содержится в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Экс-глава МИД Украины назвал кандидатов на отделение от Киева вслед за Донбассом

Экс-глава МИД Украины назвал кандидатов на отделение от Киева вслед за Донбассом

В августе 1995 года армия Хорватии провела совместно с силами Боснии и Герцеговины операцию «Буря». Результатом данного наступления, которое продлилось шесть дней, стала ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии. После окончания операции из Хорватии бежали от 200 тысяч до 250 тысяч сербов.

Данные события «вызывают восхищение» у некоторых украинских деятелей, которые хотят повторить их в своей стране, отмечает издание «ПолитЭксперт».

Ранее в понедельник сообщалось, что Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, назвал кандидатов на отделение от Киева вслед за Донецком и Луганском.

 

ДЦ

//картина дня

Общество

В Госдуме раскритиковали систему высшего образования в России, скопированную под Запад

В Госдуме раскритиковали систему высшего образования в России, скопированную под Запад

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала разобраться с ситуацией в высшем образовании. Парламентарий не считает естественным деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру.

В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы Инджирлик и Кюреджик. Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией.

В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Над мужчиной, истязавшим своего пасынка в Омске, начался суд. На протяжении нескольких лет главным наказанием за любую даже мелкую оплошность для мальчика было…

//новости ан

//новости ан

Закон о домашнем насилии должен быть един для всех и не важно – кто жертва мужчина или женщины. Или, как в данном случае, драка в семье полицейских обернулась заявлением…

//новости ан

Власти Франции начали процедуру лишения профессора Олега Соколова ордена Почётного Легиона. Они считаю, что поступок историка противоречит понятиям чести и способен…

//новости ан

В Сети появился ролик, где создатели виртуальной модели решили рассказать о насилии, чтобы добавить ей большей реалистичности. Видео вызвало немалое возмущение…

//новости ан

В Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у ЛОРа. После обычной медицинской процедуры мальчик посинел и перестал дышать. Он скончался в реанимации, предварительный диагноз…

//новости ан

В Омске отчим и мать, пытавшие сына гречкой, частично признали вину в суде. Они не отрицают, что ставили ребёнка коленями на гречку за малейшую провинность, но считают…

//новости ан

В Петербурге полиция проверяет инцидент с выпускницей СПбГУ, которая плюнула в профессора на заседании этической комиссии. С заявлением в МВД обратились представители…