Киев может применить в Донбассе опыт военной борьбы Хорватии против Сербской Краины. Соответствующая точка зрения содержится в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
В августе 1995 года армия Хорватии провела совместно с силами Боснии и Герцеговины операцию «Буря». Результатом данного наступления, которое продлилось шесть дней, стала ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии. После окончания операции из Хорватии бежали от 200 тысяч до 250 тысяч сербов.
Данные события «вызывают восхищение» у некоторых украинских деятелей, которые хотят повторить их в своей стране, отмечает издание «ПолитЭксперт».
Ранее в понедельник сообщалось, что Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, назвал кандидатов на отделение от Киева вслед за Донецком и Луганском.