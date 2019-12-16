Назван возможный сценарий наступления Украины в Донбассе и ликвидации ДНР и ЛНР

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16 декабря 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киев может применить в Донбассе опыт военной борьбы Хорватии против Сербской Краины. Соответствующая точка зрения содержится в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

В августе 1995 года армия Хорватии провела совместно с силами Боснии и Герцеговины операцию «Буря». Результатом данного наступления, которое продлилось шесть дней, стала ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии. После окончания операции из Хорватии бежали от 200 тысяч до 250 тысяч сербов.

Данные события «вызывают восхищение» у некоторых украинских деятелей, которые хотят повторить их в своей стране, отмечает издание «ПолитЭксперт».

Ранее в понедельник сообщалось, что Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, назвал кандидатов на отделение от Киева вслед за Донецком и Луганском.