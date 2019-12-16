В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии

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16 декабря 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

бундестаг, pixabay.com

Депутаты Левой партии обратились к Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому, по их мнению, в стране уделяется сейчас слишком мало внимания.

Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.

Политики интересуются, есть ли у правительства планы по освоению русского языка как иностранного с целью установления "взаимопонимания между народами", а также для "экономического сотрудничества между Германией и РФ".