Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье могут отделиться от Украины вслед за Донецком и Луганском. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Павел Климкин, бывший глава МИД соседнего государства.
Климкин заявил, что Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Донбасса. Следующими целями Москвы, согласно утверждению экс-министра, могут стать Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье, пишет интернет-издание «Русская весна».
Официальный Киев обвиняет РФ в «агрессии» в Донбассе. В Москве подобные утверждения опровергают.
Ранее сообщалось, что отечественный церковный деятель Всеволод Чаплин огласил план освобождения Новороссии от «западного гнета».