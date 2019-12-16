Экс-глава МИД Украины назвал кандидатов на отделение от Киева вслед за Донбассом

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16 декабря 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье могут отделиться от Украины вслед за Донецком и Луганском. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Павел Климкин, бывший глава МИД соседнего государства.

Климкин заявил, что Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Донбасса. Следующими целями Москвы, согласно утверждению экс-министра, могут стать Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье, пишет интернет-издание «Русская весна».

Официальный Киев обвиняет РФ в «агрессии» в Донбассе. В Москве подобные утверждения опровергают.

Ранее сообщалось, что отечественный церковный деятель Всеволод Чаплин огласил план освобождения Новороссии от «западного гнета».