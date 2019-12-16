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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Экс-глава МИД Украины назвал кандидатов на отделение от Киева вслед за Донбассом

, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-глава МИД Украины назвал кандидатов на отделение от Киева вслед за Донбассом
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье могут отделиться от Украины вслед за Донецком и Луганском. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Павел Климкин, бывший глава МИД соседнего государства.

Протоиерей Чаплин огласил план освобождения Новороссии от «прозападного гнета»

Протоиерей Чаплин огласил план освобождения Новороссии от «прозападного гнета»

Климкин заявил, что Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Донбасса. Следующими целями Москвы, согласно утверждению экс-министра, могут стать Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье, пишет интернет-издание «Русская весна».

Официальный Киев обвиняет РФ в «агрессии» в Донбассе. В Москве подобные утверждения опровергают.

Ранее сообщалось, что отечественный церковный деятель Всеволод Чаплин огласил план освобождения Новороссии от «западного гнета».

 

ДЦ

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