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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Турция может закрыть для американцев две военные базы

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Турция может закрыть для американцев две военные базы
Президент Турции Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Турция может закрыть для американцев две военные базы: в районе Инджирлик провинции Адана и в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке страны. Об ответе на санкции США заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 15 декабря.

Эрдоган объяснил, что Анкара готова закрыть свои военные базы для военнослужащих США, если Белый дом введет санкции из-за поставок Турции российских систем ПВО С-400.

"Турция даст ответ на любые американские санкции. Если нужно будет, то закроем и авиабазу Инджирлик, и Кюреджик", — сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.
ВВС США, как и Турция, используют авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции. Военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.

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