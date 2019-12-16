"Продавщица поднялась до премьер-министра", - глава МВД Эстонии оценил нового премьера Финляндии

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме возмущен назначением в Финляндии премьер-министром страны 34-летней Санны Марин. Парламент Финляндии 10 декабря одобрил кандидатуру нового премьер-министра страны Санны Марин.
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У эстонского министра внутренних дел сразу "волосы встали дыбом". Комментируя назначение молодой женщины Санны Марин новым главой правительства Финляндии, он сказал : "Продавщица поднялась до премьер-министра". Март Хельме в этом случае вспомнил и Владимира Ильича Ленина.
"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром", - сказал в воскресенье Хельме в эфире радиостанции TRE Raadio.
По его словам, в Финляндии "продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства".
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Глава МВД Эстонии сомневается, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять государственные интересы.
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В правительстве Санны Марин 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами.
Санна Марин в 2012 году окончила Университет Тампере со степенью бакалавра, изучала административное управление. В 2017 году получила степень магистра. В 2006 году вступила в Социал-демократическую партию Финляндии. Возглавляла министерство транспорта и связи с лета 2019 года.
В настоящее время правительства Северных стран, кроме Швеции, возглавляют женщины. Правительство Исландии с 2017 года возглавляет Катрин Якобсдоуттир, Дании с 27 июня Метте Фредериксен, Норвегии с 2013 года Эрна Сульберг.