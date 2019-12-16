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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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"Продавщица поднялась до премьер-министра", - глава МВД Эстонии оценил нового премьера Финляндии

, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Санна Марин, valtioneuvosto.fi/

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме возмущен назначением в Финляндии премьер-министром страны 34-летней Санны Марин.  Парламент Финляндии 10 декабря одобрил кандидатуру нового премьер-министра страны Санны Марин.

 
 
 
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Публикация от Sanna Marin (@sannamarin)6 Дек 2019 в 1:32 PST

У эстонского министра внутренних дел сразу "волосы встали дыбом". Комментируя назначение молодой женщины Санны Марин новым главой правительства Финляндии, он сказал : "Продавщица поднялась до премьер-министра". Март Хельме в этом случае вспомнил и Владимира Ильича Ленина.

"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром", - сказал в воскресенье Хельме в эфире радиостанции TRE Raadio.
По его словам, в Финляндии "продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства".

 
 
 
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Публикация от Sanna Marin (@sannamarin)13 Дек 2019 в 8:36 PST

Глава МВД Эстонии сомневается, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять государственные интересы.

 
 
 
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Публикация от Sanna Marin (@sannamarin)20 Ноя 2019 в 9:05 PST

В правительстве Санны Марин 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами. 

Санна Марин в 2012 году окончила Университет Тампере со степенью бакалавра, изучала административное управление. В 2017 году получила степень магистра.  В 2006 году вступила в Социал-демократическую партию Финляндии. Возглавляла министерство транспорта и связи с лета 2019 года.

В настоящее время правительства Северных стран, кроме Швеции, возглавляют женщины. Правительство Исландии с 2017 года возглавляет Катрин Якобсдоуттир, Дании с 27 июня Метте Фредериксен, Норвегии с 2013 года Эрна Сульберг.

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