Гражданин России устроил в Южной Корее смертельное ДТП

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16 декабря 2019, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

коробка переключения передач, pixabay.com

Гражданин Российской Федерации устроил в Южной Корее смертельное дорожно-транспортное происшествие. По вине 26-летнего россиянина в южнокорейском городе Мокпхо погибли двое дорожных рабочих.

Журналисты сообщают, что гражданин РФ сел за руль, не имея водительского удостоверения. Молодой мужчина хотел объехать строительные заграждения и совершил наезд на людей. Рабочие были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.

Гражданин России скрылся с места аварии, однако через три часа самостоятельно пришел в полицию. Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет.