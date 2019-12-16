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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Гражданин России устроил в Южной Корее смертельное ДТП

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Гражданин России устроил в Южной Корее смертельное ДТП
коробка переключения передач, pixabay.com

Гражданин Российской Федерации устроил в Южной Корее смертельное дорожно-транспортное происшествие. По вине 26-летнего россиянина в южнокорейском городе Мокпхо погибли двое дорожных рабочих.

Журналисты сообщают, что гражданин РФ сел за руль, не имея водительского удостоверения. Молодой мужчина хотел объехать строительные заграждения и совершил наезд на людей. Рабочие были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.

Гражданин России скрылся с места аварии, однако через три часа самостоятельно пришел в полицию. Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет.

ЕТ

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