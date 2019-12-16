В Кремле назвали ключевое условие сохранения транзита газа через Украину

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16 декабря 2019, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ключевое условие, при котором Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что глава российского государства Владимир Путин заявляет о готовности не перекрывать транзит газа на Украину даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов европейский потребителям, - сообщает kp.ru.

Чем закончились переговоры РФ и Украины по транзиту газа?

Но, как подчеркнул Песков, от транзита должна быть выгода для "Газпрома". По его словам, только при условии экономической и коммерческой целесообразности для российского поставщика - корпорации "Газпром" - возможно сохранить транзит газа на Украину. "Переговоры по транзиту газа продолжаются", - пояснил Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Представитель Кремля заметил, что отдельные решения Стокгольмского арбитражного суда по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны.