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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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В Кремле назвали ключевое условие сохранения транзита газа через Украину

, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле назвали ключевое условие сохранения транзита газа через Украину
Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ключевое условие, при котором Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что глава российского государства Владимир Путин заявляет о готовности не перекрывать транзит газа на Украину даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов европейский потребителям, - сообщает kp.ru. 

Чем закончились переговоры РФ и Украины по транзиту газа?

Чем закончились переговоры РФ и Украины по транзиту газа?

Но, как подчеркнул Песков, от транзита должна быть выгода для "Газпрома".  По его словам, только при условии экономической и коммерческой целесообразности для российского поставщика - корпорации "Газпром" - возможно сохранить транзит газа на Украину. "Переговоры по транзиту газа продолжаются", - пояснил Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Представитель Кремля заметил, что отдельные решения Стокгольмского арбитражного суда по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны.

 

 

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