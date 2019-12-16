Американские эксперты составили рейтинг наиболее могущественных стран по итогам 2019 года

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16 декабря 2019, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

флаг США, pixabay.com

Американское издание опубликовало рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Данный список был составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

Эксперты в ходе составления рейтинга учитывали оценку экономик, влияние на политической арене, военную мощь, лидерство в мире и участие в различных альянсах.

Как сообщает издание U.S.News, на первом месте оказались Соединенные Штаты, экономика которых была признана американскими специалистами сильнейшей. Россия попала на вторую строчку. Третью позицию занял Китай.

В десятке оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия, а также Южная Корея.