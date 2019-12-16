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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Американские эксперты составили рейтинг наиболее могущественных стран по итогам 2019 года

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Американские эксперты составили рейтинг наиболее могущественных стран по итогам 2019 года
флаг США, pixabay.com

Американское издание опубликовало рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Данный список был составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

Эксперты в ходе составления рейтинга учитывали оценку экономик, влияние на политической арене, военную мощь, лидерство в мире и участие в различных альянсах.

Как сообщает издание U.S.News, на первом месте оказались Соединенные Штаты, экономика которых была признана американскими специалистами сильнейшей. Россия попала на вторую строчку. Третью позицию занял Китай.

В десятке оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия, а также Южная Корея.

ЕТ

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