Даст ли сегодня Германия разрешение на прокладку труб оператору

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16 декабря 2019, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Компания Nord stream 2, которая строит газопровод "Северный поток-2", запросила у федерального агентства мореплавания и гидрографии Германии разрешение на прокладку трубопровода у берегов ФРГ. Эти работы запланированы на ближайшее время - зиму и весну 2020 года, - сообщает kp.ru.

Запрос оператора связан с необходимостью сохранения популяции водоплавающих птиц, которые зимуют в районе Поморской бухты, где должен быть проложен "Северный поток-2". В агентстве планируется рассмотреть запрос компании Nord stream 2 в понедельник, 16 декабря. Но сегодня, скорее всего, решение по "Северному потоку-2" готово не будет, - сообщило агентство DPA со ссылкой на свои источники.

По данным на начало октября, было проложено 83 процента от общей протяженности газопровода. 2042 километра проходят по дну Балтийского моря. Всего запланировано построить две нитки мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год.

Украина и США активно препятствуют реализации проекта "Северный поток-2".