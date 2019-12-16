В Верховной раде заявили, что украинцы русский язык

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок – За жизнь" Юрий Павленко накануне сделал резонансное заявление. По словам политика, жители Украины "знают русский язык лучше россиян".

Таким образом Павленко прокомментировал закон о государственном языке, предусматривающий использование только украинского почти во всех сферах жизни. Депутат считает, что данный закон несет в себе "элемент разъединения страны", а не наоборот.

Депутат задался вопросом, почему Украина так легко ограничивает себя в возможности расширяться, хотя жители страны "говорят по-русски грамотнее и красивее, чем многие россияне". Юрий Павленко призвал использовать имеющиеся преимущества, а не ослаблять себя.