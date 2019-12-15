Песков рассказал, на каких условиях Россия сохранит транзит газа через Украину

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15 декабря 2019, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Кремле рассказали, на каких условиях Россия продолжит транзит газа через Украину. По словам Пескова, некоторые условия Стокгольмского арбитража являются неприемлемыми.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что транзит газа будет продолжен, если для «Газпрома» сохранят условия коммерческой и экономической целесообразности.

«С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины», - сказал Песков.