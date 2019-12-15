Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Украинский депутат раскритиковал Зеленского

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Украинский депутат раскритиковал Зеленского
фото: pixabay.com

Исключенный из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" депутат Верховной рады Антон Поляков заявил, что президент Украины уже не в состоянии контролировать свой офис и фракцию.

"Если раньше я говорил, что президент просто в информационном коконе, то сейчас мне кажется, что он просто не в состоянии как-то в корне изменить ситуацию и разобраться по-настоящему с фракцией, с руководством фракции, с партией, с офисом президента", - отметил политик.

Поляков считает, что Зеленский "ничего не видит и не слышит". Депутат назвал две причины, характерных для такого поведения лидера страны, либо президент не может повлиять на ситуацию, либо понимает, что любое его действие обратится против него.

БА

//картина дня

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан