Украинский депутат раскритиковал Зеленского

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15 декабря 2019, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Исключенный из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" депутат Верховной рады Антон Поляков заявил, что президент Украины уже не в состоянии контролировать свой офис и фракцию.

"Если раньше я говорил, что президент просто в информационном коконе, то сейчас мне кажется, что он просто не в состоянии как-то в корне изменить ситуацию и разобраться по-настоящему с фракцией, с руководством фракции, с партией, с офисом президента", - отметил политик.

Поляков считает, что Зеленский "ничего не видит и не слышит". Депутат назвал две причины, характерных для такого поведения лидера страны, либо президент не может повлиять на ситуацию, либо понимает, что любое его действие обратится против него.