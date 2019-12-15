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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал
фото: pixabay.com

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Согласно прогнозу, курс доллара на конец года может достичь отметки в 50 гривен. Об этом сообщил интернет-портал Lenta.ru.

Напомним, на сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. По мнению кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии - более 50 грн.

Прогноз сбудется в случае дефицита торгового баланса и оттока инвестиций. В числе других факторов - возврат кредиторам около $5 млрд, возможность мирового финансового кризиса и политического кризиса на Украине.

АС

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