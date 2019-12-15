Алексей Пушков высказался о заявлении главы МИД Украины:

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15 декабря 2019, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном введении миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбасс.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал условие, при котором Киев введет миротворцев в Донбасс

По мнению политика, ввод миротворцев в Донбасс - это фантазии украинских властей. Пристайко сообщил в интервью украинским СМИ, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.

Российский сенатор ответил, что без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет. По словам Пушкова, на саммите "нормандской четверки" в Париже это и не обсуждалось. Политик подчеркнул, что от украинских властей ждут шагов к миру, а не фантазий.

"Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, которых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет. В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий", - написал Алексей Пушков в Твиттер.