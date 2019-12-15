Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Алексей Пушков высказался о заявлении главы МИД Украины: "В Киеве фантазируют о миротворцах ООН в Донбассе"

, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков высказался о заявлении главы МИД Украины:

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном введении миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбасс.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал условие, при котором Киев введет миротворцев в Донбасс

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал условие, при котором Киев введет миротворцев в Донбасс

По мнению политика, ввод миротворцев в Донбасс - это фантазии украинских властей. Пристайко сообщил в интервью украинским СМИ, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.

Российский сенатор ответил, что без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет. По словам Пушкова, на саммите "нормандской четверки" в Париже это и не обсуждалось. Политик подчеркнул, что от украинских властей ждут шагов к миру, а не фантазий.

"Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, которых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет. В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий", - написал Алексей Пушков в Твиттер.

 

ИЧ

//картина дня

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан