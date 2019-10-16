Будет ли Латвийская православная церковь под «константинопольской» структурой?

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16 октября 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Спецкор «АН» в странах Прибалтики Татьяна Тимука ]

Храм Всех Святых, Рига

Не совсем простые времена настали для Латвийской православной церкви: останется ли ЛПЦ под «владением» РПЦ или же обратит внимание на «константинопольские» структуры.

Латвийская православная церковь – очень, очень закрытая структура. Узнать информацию о том, что происходит в ЛПЦ, увы, практически невозможно. Практически! Но если очень нужно, то нет ничего невозможного для журналиста.

В российской прессе появились статьи о Латвийской православной церкви, которые основаны на слухах и разговорах. Мол, представители ЛПЦ встречались в Москве с представителями РПЦ, чтобы обсудить вопросы о дальнейшей судьбе ЛПЦ. Есть, конечно, что обсудить. Митрополиту Рижскому и всея Латвии Александру исполнилось 80 лет. Возраст, согласитесь, почтенный. Не нашего ума дело, но в российских и латвийских СМИ вопрос о преемнике обсуждался. Лично мне, как журналисту и православному человеку, такое обсуждение не нравится. Если честно – противно! Дай Бог Митрополиту Рижскому и всея Латвии долгих, долгих лет жизни!

К сожалению, в дела духовные «вмешалась» политика. Сейм Латвии в окончательном чтении и срочном порядке одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви, согласно которым, ее глава, митрополиты, епископы и кандидаты на эти должности должны быть гражданами Латвии. Но Латвийская православная церковь входит в состав РПЦ. А это значит, что Патриарх Московский и всея Руси имеет полное право рекомендовать преемника в ЛПЦ. Вот тут и, простите, «собака порылась». Власти Латвии не хотят видеть «ставленника Москвы» в ЛПЦ. Латвийская православная церковь хочет жить дружно и не обострять отношений с властями Латвии. Да и «давление» Москвы, видимо, не особо радует ЛПЦ.

В СМИ упоминалось, что в октябре нынешнего года в Христорождественском соборе Риги состоялся секретный Поместный собор ЛПЦ Московского патриархата. Как пишут некоторые российские СМИ, был утвержден новый устав: якобы, в новой редакции прописан пункт, что предстоятель ЛПЦ находится во главе пожизненно. Например, в уставе РПЦ есть пункт, согласно которому архиерей, которому исполнилось 75 лет должен оставить свой пост.

Информация в различных СМИ «размытая»: был ли Поместный собор, что обсуждалось, каково мнение Владыки ЛПЦ, останется ли Латвийская православная церковь в составе РПЦ?

«Аргументы Недели» обратились к своим достоверным (экспертным) источникам в Латвии и узнали, что происходит. По понятным причинам имена не называются.

Источник №1.

«Да, был Поместный собор. Был в начале октября. 3 октября – день рождения Владыки ЛПЦ. Точно, что 3 октября ничего не обсуждалось. Через несколько дней был Поместный собор. Да, правда, что ездили в Москву представители ЛПЦ. В Москву прибыл епископ Елгавский Иоанн и благочинный из Валмиеры протоиерей Николай. Что сейчас происходит в ЛПЦ? Ждут ответа из Москвы. ЛПЦ хочет стать автономной структурой. Автономной! Значит, что не входить в состав РПЦ и в «константинопольские» структуры. Для православных Латвии ничего не изменится. Все будет происходит по канонам православной церкви. Конечно, Владыка заботится о будущем преемнике. Да. Ждем!»

Источник №2.

«Поместный собор прошел 9 октября. И в храме Всех Святых в Риге. Я не могу сказать, что он был «слишком секретным». На нем присутствовало много людей: священники из приходов Латвии. Да, была поездка в Москву, чтобы решить вопрос с автономией ЛПЦ. Пока решения нет. 17 октября будет собрание Синода РПЦ в Москве. На нем, возможно, будут решать и латвийский вопрос. Но могут и отложить решение. Кстати, на Владыку ЛПЦ не распространяется правило о том, что в 75 лет нужно оставить свой пост. Он Глава Церкви. Если Москва не решит вопрос с автономией, то, вероятно, ЛПЦ примет «константинопольский» сценарий. Понимаю, что многие православные будут недовольны. Понимаю. Если в Москве не решат вопрос с автономией, то какой выход? ЛПЦ идет на контакт, готова для диалога, но что можно сделать если диалога не получится? Выхода другого нет. Получается, что РПЦ подтолкнет к принятию “константинопольского” вопроса ЛПЦ. Я прекрасно помню службу, которая проходила 14 октября. Ее проводил наш Владыка. Помню, как он сказал: «Прихожане, молитесь за нашу церковь!» За ЛПЦ».