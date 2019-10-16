Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Геи в мировой политике

, 16:42 [ «Аргументы Недели», ]

Геи в мировой политике
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич и ее партнерша Милица Джурждич, 123ru.net

Честно заявлять о своей ориентации –  во многих странах это уже не позорно, а  вполне законно.  Представители «LGBT+» встречаются и в больших политических кругах по всему миру. «Аргументы недели» исследовали, где политики могут не скрывать свою сексуальную ориентацию. 

 


Тунис

Геи в мировой политике

Мунир Батур, глава либеральной партии Туниса

 

Мунир Батур, глава либеральной партии Туниса, адвокат при кассационном суде (высшем в стране), борец за права «LGBT+». В 2012 году он сидел в тюрьме три месяца по обвинению в сексе с семнадцатилетним студентом. Сам Батур всегда это отрицал. Батур хочет изменить отношение тунисцев к геям, но его программа также касается экономики, культуры и образования.

Исландия

Геи в мировой политике

Йоханна Сигурдардоттир, премьер-министр Исландии с 2009 по 2013 год со своей женой Яниной Лиосдоттир, bbc.

Первым в мире открытым представителем «LGBT+», избранным главой правительства была женщина – это Йоханна Сигурдардоттир, премьер-министр Исландии с 2009 по 2013 год. При ней страна легализовала однополые браки. В день, когда этот закон был принят, Сигурдардоттир вступила в брак со своей давней партнершей, журналисткой Яниной Лиосдоттир. Йоханна вывела Исландию из кризиса 2008 года и оставила страну с растущей экономикой. 

 

Великобритания

Один из немногих открытых геев у мусульман в политике, член палаты лордов в британском парламенте, Вахид Алли. Он стал первым, кто не просто признал свою гомосексуальность, но и открыто заговорил о ней на дебатах. Произошло это, когда Али добивался, чтобы для геев установили тот же возраст согласия на секс, что и для гетеросексуалов – 16 лет.


Ирландия

Геи в мировой политике

В 2017 году Ирландию впервые возглавил открытый гей, Лео Варадкар, .loopjamaica.com

В 2017 году Ирландию впервые возглавил открытый гей, Лео Варадкар, сын ирландки и иммигранта из Индии. Варадкар утверждает, что гомосексуальность и происхождение не влияют на его политические взгляды. Он правый политик. В 2018 году Лео Варадкар объявил о необходимости проведения референдума о разрешении абортов. Ирландцы проголосовали «за».

Сербия

Правительство патриархальной Сербии с 2017 года возглавляет лесбиянка Ана Брнабич, первая женщина премьер-министр страны и первая открытая представительница «LGBT+» на этом посту. Однополые браки в Сербии запрещены, но у Брнабич есть гражданская жена, врач Милица Джурждич. В феврале 2019 года, благодаря искусственному оплодотворению, у пары родился сын Игор. Брнабич ставит целью провести реформу образования, а также модернизацию и диджитализацию Сербии. Её считают проевропейским политиком, но критикуют за пророссийских министров в её правительстве.

Польша

Геи в мировой политике

Польше открытый гей создал в 2019 году собственную прогрессивную партию «Весна». Роберт Бедронь, бывший мэр города Слупска, inforesist.org

В консервативной католической Польше открытый гей создал в 2019 году собственную прогрессивную партию «Весна». Роберт Бедронь, бывший мэр города Слупска. Он намерен добиться отделения церкви от государства, а также обещает разрешить аборты, установить равные зарплаты для женщин и мужчин и назначить щедрые пенсии.

В полусотне стран мира есть или были политики, открыто заявившие о своей гомосексуальности. А что у нас, в России? Гомосексуалом был Георгий Чичерин, нарком иностранных дел РСФСР, а потом – СССР, с 1918 по 1930 год. Это, как если бы сегодня открытым геем, скажем, был министр иностранных дел Сергей Лавров. О сексуальных предпочтениях Чичерина современники знали, но для молодой советской власти важнее были его политические взгляды. Гомосексуальные отношения стали преступлением в 1933 году. Геев приравнивали к шпионам. Начались облавы, но Чичерин тогда уже вышел на пенсию. 

В 2018 году в мэры Москвы хотел баллотироваться журналист и глава благотворительного фонда «СПИД-центр» Антон Красовский. Красовский не скрывает своей гомосексуальности. Но он не смог набрать необходимое 36.000 подписей и не попал в бюллетень.

Остаётся только догадываться, когда в России можно будет открыто говорить о своей ориентации, не опасаясь за карьеру. Однако, судя по мировым тенденциям, такой момент рано или поздно настанет и в нашей стране. 

//картина дня

В мире

Лидер восставшей против Киева ДНР призвал ликвидировать украинское государство

Лидер восставшей против Киева ДНР призвал ликвидировать украинское государство

Украинское государство должно быть ликвидировано. Соответствующий призыв содержится в заявлении главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, которое некоторое время назад появилось на его официальном сайте.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

Анастасия Волочкова любит удивлять своих поклонников. В день рождения Николая Баскова балерина оригинально поздравила певца с днем рождения, напомнив…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

О проектах лагерей в Калининградской, Нижегородской и Московской областях участникам форума в Артеке рассказал советник президента Группы компаний «Просвещение» Отто…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму внесён законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи работников и поступающих на службу в Росгвардию. Он разработан комитетом по противодействию…

В РПЦ обвинили телевидение в росте числа преступлений против половой неприкосновенности детей. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Дмитрий Смирнов…

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…