Геи в мировой политике

//В мире 13+

16 октября 2019, 16:42 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич и ее партнерша Милица Джурждич, 123ru.net

Честно заявлять о своей ориентации – во многих странах это уже не позорно, а вполне законно. Представители «LGBT+» встречаются и в больших политических кругах по всему миру. «Аргументы недели» исследовали, где политики могут не скрывать свою сексуальную ориентацию.



Тунис











Мунир Батур, глава либеральной партии Туниса

Мунир Батур, глава либеральной партии Туниса, адвокат при кассационном суде (высшем в стране), борец за права «LGBT+». В 2012 году он сидел в тюрьме три месяца по обвинению в сексе с семнадцатилетним студентом. Сам Батур всегда это отрицал. Батур хочет изменить отношение тунисцев к геям, но его программа также касается экономики, культуры и образования.



Исландия









Йоханна Сигурдардоттир, премьер-министр Исландии с 2009 по 2013 год со своей женой Яниной Лиосдоттир, bbc.

Первым в мире открытым представителем «LGBT+», избранным главой правительства была женщина – это Йоханна Сигурдардоттир, премьер-министр Исландии с 2009 по 2013 год. При ней страна легализовала однополые браки. В день, когда этот закон был принят, Сигурдардоттир вступила в брак со своей давней партнершей, журналисткой Яниной Лиосдоттир. Йоханна вывела Исландию из кризиса 2008 года и оставила страну с растущей экономикой.

Великобритания

Один из немногих открытых геев у мусульман в политике, член палаты лордов в британском парламенте, Вахид Алли. Он стал первым, кто не просто признал свою гомосексуальность, но и открыто заговорил о ней на дебатах. Произошло это, когда Али добивался, чтобы для геев установили тот же возраст согласия на секс, что и для гетеросексуалов – 16 лет.



Ирландия









В 2017 году Ирландию впервые возглавил открытый гей, Лео Варадкар, .loopjamaica.com

В 2017 году Ирландию впервые возглавил открытый гей, Лео Варадкар, сын ирландки и иммигранта из Индии. Варадкар утверждает, что гомосексуальность и происхождение не влияют на его политические взгляды. Он правый политик. В 2018 году Лео Варадкар объявил о необходимости проведения референдума о разрешении абортов. Ирландцы проголосовали «за».



Сербия

Правительство патриархальной Сербии с 2017 года возглавляет лесбиянка Ана Брнабич, первая женщина премьер-министр страны и первая открытая представительница «LGBT+» на этом посту. Однополые браки в Сербии запрещены, но у Брнабич есть гражданская жена, врач Милица Джурждич. В феврале 2019 года, благодаря искусственному оплодотворению, у пары родился сын Игор. Брнабич ставит целью провести реформу образования, а также модернизацию и диджитализацию Сербии. Её считают проевропейским политиком, но критикуют за пророссийских министров в её правительстве.



Польша









Польше открытый гей создал в 2019 году собственную прогрессивную партию «Весна». Роберт Бедронь, бывший мэр города Слупска, inforesist.org

В консервативной католической Польше открытый гей создал в 2019 году собственную прогрессивную партию «Весна». Роберт Бедронь, бывший мэр города Слупска. Он намерен добиться отделения церкви от государства, а также обещает разрешить аборты, установить равные зарплаты для женщин и мужчин и назначить щедрые пенсии.

В полусотне стран мира есть или были политики, открыто заявившие о своей гомосексуальности. А что у нас, в России? Гомосексуалом был Георгий Чичерин, нарком иностранных дел РСФСР, а потом – СССР, с 1918 по 1930 год. Это, как если бы сегодня открытым геем, скажем, был министр иностранных дел Сергей Лавров. О сексуальных предпочтениях Чичерина современники знали, но для молодой советской власти важнее были его политические взгляды. Гомосексуальные отношения стали преступлением в 1933 году. Геев приравнивали к шпионам. Начались облавы, но Чичерин тогда уже вышел на пенсию.

В 2018 году в мэры Москвы хотел баллотироваться журналист и глава благотворительного фонда «СПИД-центр» Антон Красовский. Красовский не скрывает своей гомосексуальности. Но он не смог набрать необходимое 36.000 подписей и не попал в бюллетень.

Остаётся только догадываться, когда в России можно будет открыто говорить о своей ориентации, не опасаясь за карьеру. Однако, судя по мировым тенденциям, такой момент рано или поздно настанет и в нашей стране.