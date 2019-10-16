Смоделированы опасные для Земли последствия гипотетической ядерной войны в 2025-м

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16 октября 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ядерный взрыв, globallookpress.com

Ученые, работающие в Соединенных Штатах, смоделировали опасные для Земли последствия гипотетического ядерного конфликта в 2025 году между Индией и Пакистаном. Об этом говорится в публикации, появившейся в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет портал arstechnica.com, специалисты полагают, что из-за применения оружия массового поражения на планете начнется ядерная зима, во время которой до поверхности не будет доходить до 30% солнечных лучей. Вследствие этого средняя температура снизится на 2-5 градусов, а количество осадков резко сократится, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети озвучили предсказание американского политолога Иммануила Валлерстайна о возможном сроке начала Третьей мировой войны.