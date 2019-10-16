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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Смоделированы опасные для Земли последствия гипотетической ядерной войны в 2025-м

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Смоделированы опасные для Земли последствия гипотетической ядерной войны в 2025-м
Ядерный взрыв, globallookpress.com

Ученые, работающие в Соединенных Штатах, смоделировали опасные для Земли последствия гипотетического ядерного конфликта в 2025 году между Индией и Пакистаном. Об этом говорится в публикации, появившейся в зарубежном сегменте интернета.

Предсказанный политологом из США срок начала Третьей мировой озвучили в сети

Предсказанный политологом из США срок начала Третьей мировой озвучили в сети

Как пишет портал arstechnica.com, специалисты полагают, что из-за применения оружия массового поражения на планете начнется ядерная зима, во время которой до поверхности не будет доходить до 30% солнечных лучей. Вследствие этого средняя температура снизится на 2-5 градусов, а количество осадков резко сократится, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети озвучили предсказание американского политолога Иммануила Валлерстайна о возможном сроке начала Третьей мировой войны.

 

ДЦ

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Лидер восставшей против Киева ДНР призвал ликвидировать украинское государство

Лидер восставшей против Киева ДНР призвал ликвидировать украинское государство

Украинское государство должно быть ликвидировано. Соответствующий призыв содержится в заявлении главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, которое некоторое время назад появилось на его официальном сайте.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

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