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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Лукашенко пытается перевести экономику Белоруссии в цифровой формат

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко пытается перевести экономику Белоруссии в цифровой формат

На одном из последних правительственных совещаний в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко отметил, что государству необходимы новые специалисты в сфере информационных технологий. Необходимо создавать отдельный университет по подготовке требуемых кадров.

Вместе с этим правительство обсуждало вопросы цифровизации экономики страны. Ряд белорусских политиков считают, что новая сфера в экономике уже показала свои положительные результаты. Так, компании, работающие в экономическом секторе на базе цифровых технологий, приносят в бюджет страны порядка 3% от общих налогов государства.

При этом доля информационных технологий в производстве остаётся предельно низкой. В ближайшие несколько лет планируется перевести ещё несколько промышленных предприятий на цифровой формат работы.

Общественность уже отреагировала на инициативы правительства. Специалисты, работающие в IT-сфере, получают заработную плату намного выше, чем люди в остальных производственных отраслях. Такой разрыв может привести к появлению социальных проблем.

Эксперты не уверены, что можно создавать цифровую экономику параллельно с основной, это будет как отдельный островок. К тому же данная инициатива подразумевает постепенное реформирование образования, политической системы, что не может не волновать современное руководство страны.

ПВ

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