Лидер восставшей против Киева ДНР призвал ликвидировать украинское государство

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16 октября 2019, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Пушилин, официальный сайт главы ДНР

Украинское государство должно быть ликвидировано. Соответствующий призыв содержится в заявлении главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, которое некоторое время назад появилось на его официальном сайте.

Лидер восставшей против Киева республики отметил, что минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе можно реализовать только, если будут распущены все властные структуры Украины. Украинская государственность, сформированная в результате переворота и вмешательства внешних сил в 2014 году, не является легитимной, поэтому подлежит ликвидации, полагает Пушилин.

Ранее сообщалось, что в соседней стране озвучили прогноз о начале «настоящей гражданской войны» из-за минских договоренностей.