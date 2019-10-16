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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Патрульный корабль ЧФ РФ «Василий Быков» вошел в Средиземное море

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Патрульный корабль ЧФ РФ «Василий Быков» вошел в Средиземное море
Босфорский пролив, фото: pixabay.com

Патрульный корабль Черноморского флота России «Василий Быков» прошел через пролив Босфор и вошел в акваторию Средиземного моря. Наблюдатель в мониторинговом Twitter Yörük Işık сообщил, что российское военное судно может быть оснащено ракетами «Калибр» (за рубежом этот комплекс известен как Club-N).

По данным наблюдателя, корабль «Василий Быков» прошел пролив Босфор в направлении Средиземного моря по маршруту Тартус, Сирия. Пресс-служба Черноморского флота анонсировала, что патрульный корабль «Василий Быков» проходит проливы Босфор и Дарданеллы и направляется с официальным визитом в Грецию, пришвартуется в порту Пилос.

В Греции корабль примет участие в мероприятиях в честь 192-й годовщины Наваринского морского сражения. Прибытие корабля запланировано на 19 октября.

ИЧ

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