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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Предсказанный политологом из США срок начала Третьей мировой озвучили в сети

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Предсказанный политологом из США срок начала Третьей мировой озвучили в сети
Американские корабли в Южно-Китайском море, U.S. Navy / globallookpress.com

Третья мировая война может начаться в промежутке между 2025 и 2050 годами. Соответствующий прогноз в свое время сделал Иммануил Валлерстайн, американский социолог, политолог и философ.

Одну из первых целей армии России в случае начала войны с НАТО определили в США

Одну из первых целей армии России в случае начала войны с НАТО определили в США

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Валлерстайн отмечал, что после распада СССР и крушения социалистического лагеря капитализм стал глобальной системой, ему больше некуда расширяться. На этом фоне каждый следующий экономический кризис становится масштабнее предыдущего. В нижней точке одного из таких кризисов может разразиться Третья мировая, полагал политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что в Соединенных Штатах определили одну из первых целей России в случае войны с НАТО.

 

ДЦ

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