Предсказанный политологом из США срок начала Третьей мировой озвучили в сети

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16 октября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Американские корабли в Южно-Китайском море, U.S. Navy / globallookpress.com

Третья мировая война может начаться в промежутке между 2025 и 2050 годами. Соответствующий прогноз в свое время сделал Иммануил Валлерстайн, американский социолог, политолог и философ.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Валлерстайн отмечал, что после распада СССР и крушения социалистического лагеря капитализм стал глобальной системой, ему больше некуда расширяться. На этом фоне каждый следующий экономический кризис становится масштабнее предыдущего. В нижней точке одного из таких кризисов может разразиться Третья мировая, полагал политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что в Соединенных Штатах определили одну из первых целей России в случае войны с НАТО.