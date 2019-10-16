Принц Гарри расплакался на публике, вспомнив первые месяцы беременности Меган

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16 октября 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

герцогиня Меган и принц Гарри, PPE/face to face

Британский принц Гарри вынужден был прервать свою речь в рамках церемонии награждения WellChild Awards, чтобы справиться со слезами. Мужчина расплакался, вспомнив о первых месяцах беременности Меган.

Принц рассказал, что когда они с женой были на прошлогодней премии WellChildAwards, им уже было известно о том, что они скоро станут родителями. Это воспоминание вызвало у Гарри слезы. Ему понадобилось некоторое время, чтобы справиться с эмоциями.

Как сообщает SkyNews, внук Елизаветы II отметил, что тогда они с Меган думали, каково будет стать отцом и матерью, каково будет делать все возможное, чтобы помочь своему ребенку и защитить его.



Напомним, принц Гарри является покровителем благотворительной организации WellChild, которая занимается помощью больным детям и проведением их совместного досуга с родителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sky News (@skynews)16 Окт 2019 в 3:43 PDT