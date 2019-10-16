Принц Гарри расплакался на публике, вспомнив первые месяцы беременности Меган

Британский принц Гарри вынужден был прервать свою речь в рамках церемонии награждения WellChild Awards, чтобы справиться со слезами. Мужчина расплакался, вспомнив о первых месяцах беременности Меган.
Принц рассказал, что когда они с женой были на прошлогодней премии WellChildAwards, им уже было известно о том, что они скоро станут родителями. Это воспоминание вызвало у Гарри слезы. Ему понадобилось некоторое время, чтобы справиться с эмоциями.
Как сообщает SkyNews, внук Елизаветы II отметил, что тогда они с Меган думали, каково будет стать отцом и матерью, каково будет делать все возможное, чтобы помочь своему ребенку и защитить его.
Напомним, принц Гарри является покровителем благотворительной организации WellChild, которая занимается помощью больным детям и проведением их совместного досуга с родителями.
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