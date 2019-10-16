Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Принц Гарри расплакался на публике, вспомнив первые месяцы беременности Меган

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Принц Гарри расплакался на публике, вспомнив первые месяцы беременности Меган
герцогиня Меган и принц Гарри, PPE/face to face

Британский принц Гарри вынужден был прервать свою речь в рамках церемонии награждения WellChild Awards, чтобы справиться со слезами. Мужчина расплакался, вспомнив о первых месяцах беременности Меган.

Подчеркнула все складки: герцогиня Меган вышла в свет в платье, которое носила до беременности

Подчеркнула все складки: герцогиня Меган вышла в свет в платье, которое носила до беременности

Принц рассказал, что когда они с женой были на прошлогодней премии WellChildAwards, им уже было известно о том, что они скоро станут родителями. Это воспоминание вызвало у Гарри слезы. Ему понадобилось некоторое время, чтобы справиться с эмоциями.

Как сообщает SkyNews, внук Елизаветы II отметил, что тогда они с Меган думали, каково будет стать отцом и матерью, каково будет делать все возможное, чтобы помочь своему ребенку и защитить его.

Напомним, принц Гарри является покровителем благотворительной организации WellChild, которая занимается помощью больным детям и проведением их совместного досуга с родителями.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sky News (@skynews)16 Окт 2019 в 3:43 PDT

ЕТ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму внесён законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи работников и поступающих на службу в Росгвардию. Он разработан комитетом по противодействию…

В РПЦ обвинили телевидение в росте числа преступлений против половой неприкосновенности детей. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Дмитрий Смирнов…

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…

//новости ан

//новости ан

‍Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время этой миссии женщина родит…

//новости ан

Учительница Екатерина Тураносова, которую обвинили в издевательствах над детьми в коррекционной школе в Москве, подала заявление в полицию. Педагог заявляет, что…