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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Эрдоган обвинил западные страны в двуличии

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган обвинил западные страны в двуличии
фото: Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган назвал западные страны двуличными из-за критики в отношении военной операции в Сирии. По его словам, Рабочая партия Курдистана и ИГ (запрещённая в России террористическая организация) "проекты" недругов Турции.

"Наши союзники в лицо говорят одно, за спиной другое … Нас критикуют за эту операцию и даже требуют, чтобы мы ее остановили. Но 900 снарядов по нашим городам попали, 20 наших граждан погибли, 70 раненых. Но нам никто [из западных стран] не позвонил. Им нельзя доверять", - передаёт слова Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер отметил, что ИГ (запрещённая в России террористическая организация) управляют страны, которые делают вид, что против неё. Эрдоган отметил, что  она создана специально для того, чтобы строить "хаос" в регионе.

"США через Ирак им [РПК] доставили 30 тысяч грузовиков с оружием ... Террористы построили около 90 километров туннелей. Откуда они цемент получают? Его дает французская компания. Как вы это объясните? ... Но им за это придется заплатить", - пояснил он, заявив, что против Турции есть специальный план-проект.

Эрдоган призвал страны НАТО быть за Турцию, а не против неё.

БА

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