Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Президент Турции не исключил, что его визит в США не состоится

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции не исключил, что его визит в США не состоится
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Li Muzi/Xinhua
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 16 октября, не исключил, что его намеченный на ноябрь 2019 года визит в США не состоится. При этом с запланированным на октябрь визитом в Россию проблем нет.
 
Эрдоган подчеркнул, что нет никакого негатива в отношении его поездки в РФ. Что касается визита в Соединенные Штаты, то, по словам турецкого лидера, следует сначала оценить грядущие переговоры с американской делегацией. Политик добавил, что дискуссии, которые сейчас ведутся в конгрессе, являются неуважением к его стране, передает РИА "Новости".
 
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии, где ранее Анкара начала операцию "Источник мира". 
ЕТ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму внесён законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи работников и поступающих на службу в Росгвардию. Он разработан комитетом по противодействию…

В РПЦ обвинили телевидение в росте числа преступлений против половой неприкосновенности детей. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Дмитрий Смирнов…

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…

//новости ан

//новости ан

‍Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время этой миссии женщина родит…

//новости ан

Учительница Екатерина Тураносова, которую обвинили в издевательствах над детьми в коррекционной школе в Москве, подала заявление в полицию. Педагог заявляет, что…