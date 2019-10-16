В Риме произошло серьезное ДТП с участием автобуса, пострадали 29 человек

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16 октября 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Рим, pixabay.com

Утром в среду, 16 октября, в Риме случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Согласно последней информации, травмы разной степени тяжести получили 29 человек.

Авария случилась на севере города. В настоящий момент девять пассажиров автобуса находятся в тяжелом состоянии, однако врачи считают, что их жизни ничто не угрожает, передает издание La Repubblica.

Установлено, что транспортное средство занесло, вследствие чего оно врезалось в дерево. На место незамедлительно прибыли 12 машин "скорой помощи", а также спасатели, которые помогли людям выбраться из салона. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.