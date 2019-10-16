Экс-глава Генштаба ВСУ объяснил уничтожение военных Украины в «Иловайском котле»

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16 октября 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, представил свою версию произошедшего в «Иловайском котле». По данному вопросу генерал высказался в разговоре с журналистами.

По словам Муженко, изначально заблокированная в районе Иловайска украинская группировка должна была начать выход из окружения в 03.00 в ночь с 28 на 29 августа, однако затем вследствие неготовности ряда подразделений отвод пришлось перенести на утро.

Как рассказал экс-глава Генштаба, маршруты, по котором передвигались военные, были согласованы с противником. По пути силовики попали в засады, которые привели к большим потерям, процитировала Виктора Муженко «Русская весна».

Согласно официальным данным, озвученным некоторое время назад Киевом, в боях за Иловайск в августе – сентябре 2014 года ВСУ потеряли 220 человек убитыми и 44 ранеными. Еще 40 бойцов пропали без вести, 13 попали в плен.

Ранее в среду сообщалось, что на Украине огласили прогноз о начале «настоящей гражданской войны» из-за минских договоренностей.