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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Владимир Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
Глава Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, назвал условие отвода сил в Донбассе. Эту информацию политик предоставил в ходе совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Латвии.
 
По словам Зеленского, Киев будет ждать семи дней тишины в Донбассе, чтобы отвести с этой территории силы. Политик также добавил, что миссия ОБСЕ должна будет подтвердить соблюдение перемирия, передает РИА "Новости".
 
Президент Украины отметил, что к настоящему моменту зафиксированы два дня тишины. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет надеяться на то, что так будет продолжаться и дальше – тогда можно будет говорить об отведении сил.
ЕТ

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