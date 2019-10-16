Владимир Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, назвал условие отвода сил в Донбассе. Эту информацию политик предоставил в ходе совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Латвии.

Президент Украины отметил, что к настоящему моменту зафиксированы два дня тишины. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет надеяться на то, что так будет продолжаться и дальше – тогда можно будет говорить об отведении сил.