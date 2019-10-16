//В мире 13+
Владимир Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
16 октября 2019, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
16 октября 2019, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал западные страны двуличными из-за критики в отношении военной операции в Сирии. По его словам, Рабочая партия Курдистана и ИГ…
Глава Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, назвал условие отвода сил в Донбассе. Эту информацию политик предоставил в ходе совместного брифинга с латвийским…
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Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.
Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…
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В первой половине октября в Стокгольме вручили очередную порцию…
Александр Бородай, бывший глава кабинета министров ДНР, обнародовал ранее неизвестные подробности убийства главы республики Александра Захарченко…
Третья мировая война может начаться в промежутке между 2025 и 2050 годами. Соответствующий прогноз в свое время сделал Иммануил Валлерстайн…
Эксперты в сфере медицины рассказали, как человек может заподозрить у себя онкологическое заболевание. Этой теме посвящена публикация, появившаяся…
Екатерина Директоренко родилась в Москве. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Толя-робот», «Салам Масква», «Метро», «Личная жизнь…
Патрульный корабль ЧФ РФ «Василий Быков» прошел через пролив Босфор и вошел в акваторию Средиземного моря. Наблюдатель в мониторинговом Twitter Yörük Işık сообщил, что…
Доктор наук, профессор и пластический хирург Сергей Блохин отреагировал на мнение коллеги из Лондона о том, что можно определить идеалы красоты с помощью формулы…
Британский принц Гарри вынужден был прервать свою речь в рамках церемонии награждения WellChild Awards, чтобы справиться со слезами. Мужчина расплакался, вспомнив…
Концертный директор немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд объяснил причину драки с охранником на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной Санкт…
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Иногда приходится сталкиваться с дискуссиями, которые ведут в сети монархисты с неокоммунистами или сторонники возрождения СССР с теми, кто констатирует невозможность…
Козерогам, Водолеям и Ракам суждено стать главными везунчиками третьего осеннего месяца среди представителей зодиакального круга. Это следует из опубликованного…
Спор о том, кто же из ульяновских депутатов принадлежит к сексуальным меньшинствам едва не перенос в настоящую драку. Буйных народных избранников разнимали коллеги как в…
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 16 октября, не исключил, что его намеченный на ноябрь 2019 года визит в США не состоится. При этом с запланированным на октябрь…
Специалисты в сфере медицины обозначили два малоизвестных признака проблем с сердцем. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад…
Пользователи сети обсуждают перемены в лице знаменитой актрисы Веры Алентовой, запечатленные крупным планом на новой фотографии. Артистку обвиняют в злоупотреблении…
Концертный директор и приятель солиста немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд устроил драку с охранником на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной Санкт…
Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, представил свою версию произошедшего в «Иловайском котле». По данному вопросу генерал высказался…
В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка медицинского ВУЗа Анна И. Отмечается, что девушка пропала, когда её родители были в отпуске, и уже три дня не выходит…
Утром в среду, 16 октября, в Риме случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Согласно последней информации, травмы разной степени тяжести…
Общество
В Госдуму внесён законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи работников и поступающих на службу в Росгвардию. Он разработан комитетом по противодействию…
В лесу в Нижегородской области было найдено тело охотника, который пропал месяц назад. Соответствующую информацию днем в среду, 16 октября, предоставило региональное…
Российский колдун Артем Бесов рассказал о текущем состоянии известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Маг объяснил, как чувствует себя знаменитость и какие последствия…
Общество
В РПЦ обвинили телевидение в росте числа преступлений против половой неприкосновенности детей. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Дмитрий Смирнов…
В Кремле в среду, 16 октября, оценили ошибки в исполнении гимна Российской Федерации в рамках визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные…
Турки давно обещали начать свою операцию на севере Сирии, но каждый раз откладывали. Причина турецкой медлительности была в том, что они никак не могли договориться…
Общество
Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о требованиях Киева распустить самопровозглашённые ДНР и ДНР для выполнения минских соглашений.
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Накануне вечером принц Гарри и герцогиня Меган посетили церемонию награждения премии WellChild Awards. Молодая мать появилась на торжественном мероприятии в платье…
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Представители Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского сообщили, что на полуострове обнаружили новый биологический вид насекомых. Учёные назвали…
Москвичам навязывают услуги под видом городских служб. Речь идёт о поверке счётчиков воды (а в крайних случаях даже об их замене, совершенно ненужной и даже…
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Украинская пропаганда объявила «суповую войну» России после вполне безобидного сообщения в социальных сетях об особенностях русской кухни.
Сотрудники Колумбийского врачебно-хирургического колледжа Вагелос недавно провели ряд масштабных исследований и получили новые данные о влиянии материнского стресса…
Американская газета The New York Times опубликовала сенсационный материал о том, что за рядом международных преступлений стоит сверхсекретный отряд ГРУ под номером 29155…
Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак провела вечер в доме продюсера Яны Рудковской в компании общих друзей. Знаменитость не могла удержаться…
Назван быстрый способ снизить артериальное давление в домашних условиях без лекарств. Информацией по данному вопросу поделились знатоки народной медицины, говорится…
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Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время этой миссии женщина родит…
Жительница индийского штата Раджастан по имени Прабха Деви родила ребенка в возрасте 75 лет. Согласно последней информации журналистов, женщина и ее 80-летний муж зачали…
31-летняя актриса Кристина Асмус рассердилась из-за вопросов об ухудшении отношений с супругом Гариком Харламовым. Ранее в СМИ появилась информация о том, что артисты…
Третья мировая война произойдет в 2022 году. Соответствующее предсказание передали представители инопланетных цивилизаций, утверждается в заметке, появившейся…
Около трёх лет назад Госдума внесла в 116-ю статью УК изменения, которые окрестили Законом о домашнем насилии. Теперь побои в отношении близких родственников, совершённые…
Минфин предложил выделить попавших под санкции граждан и компании в особую категорию, на которую распространят «специальные» нормы законодательства. Механизм отрегулирует…
Известный российский врач Александр Мясников перечислил лекарства - пустышки, которые назначают в медицинских учреждениях. В список специалиста вошли 13 препаратов.
Принятие Верховной Радой документов, которые позволят выполнить минские договоренности, спровоцирует «настоящую гражданскую войну» на Украине. Такую точку зрения озвучил…
В среду, 16 октября, неизвестный водитель сбил ребёнка в Бескудниковском районе на севере Москвы и скрылся с места аварии. Сотрудники полиции начали поиск злоумышленника…
Утром в среду, 16 октября, подозрительный сверток с проводами был обнаружен на железнодорожных путях в Новой Москве. Согласно последней информации, на место находки были…
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в выходные. Согласно последней информации, в субботу и воскресенье…
Бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко отреагировал на ситуацию с обнаружением алкоголя в крови сбитого насмерть…
Пятилетняя девочка из Новокузнецка, которая попала в реанимацию с ожогами после того, как ей подожгли платье, дала показания. По словам несовершеннолетней, ее подруги…
Общество
Учительница Екатерина Тураносова, которую обвинили в издевательствах над детьми в коррекционной школе в Москве, подала заявление в полицию. Педагог заявляет, что…
Средняя продолжительности жизни россиян за восемь месяцев текущего года увеличилась до 73,6 лет. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе министерства…
Работающие в Германии специалисты в сфере кардиологии рассказали, какие сигналы организма указывают на приближающийся инфаркт миокарда. Данной теме посвящена заметка…
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Дедолларизацию давно предсказывают разные эксперты и пропагандисты, но, несмотря ни на что, роль доллара в мировой финансовой системе до сих пор очень велика.