В Кремле оценили исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

В Кремле в среду, 16 октября, оценили ошибки в исполнении гимна Российской Федерации в рамках визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что российское руководство относится к слегка исковерканному исполнению гимна с пониманием. Он добавил, что это не было выступление Большого симфонического оркестра, однако и эмиратская и саудовская стороны очень старались и прекрасно принимали Владимира Путина.