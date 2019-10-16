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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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В Кремле оценили исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле оценили исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ
Кремль, pixabay.com
В Кремле в среду, 16 октября, оценили ошибки в исполнении гимна Российской Федерации в рамках визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
 
Путин вновь вынужден был слушать исковерканный гимн России, теперь в ОАЭ

Путин вновь вынужден был слушать исковерканный гимн России, теперь в ОАЭ

 
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что российское руководство относится к слегка исковерканному исполнению гимна с пониманием. Он добавил, что это не было выступление Большого симфонического оркестра, однако и эмиратская и саудовская стороны очень старались и прекрасно принимали Владимира Путина.
 
В Кремле считают, что подобная гипертрофированная реакция на работу музыкантов, не является уместной, передает РИА "Новости".
ЕТ

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