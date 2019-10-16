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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Подчеркнула все складки: герцогиня Меган вышла в свет в платье, которое носила до беременности

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Подчеркнула все складки: герцогиня Меган вышла в свет в платье, которое носила до беременности
герцогиня Меган, PPE/face to face

Накануне вечером принц Гарри и герцогиня Меган посетили церемонию награждения премии WellChild Awards. Молодая мать появилась на торжественном мероприятии в платье, которое носила еще до беременности.

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Меган была в облегающем платье изумрудного цвета, которое надевала в 2017 году, когда сообщила о своей помолвке с британским принцем.

Многие отметили, что герцогиня зря выбрала этот наряд, поскольку он был ей откровенно мал. Очевидно, Меган хотела продемонстрировать свои успехи в похудении, но на деле лишь подчеркнула многочисленные складки на теле и довольно объемный живот. Нашлись, однако, и те, кому показалось, что жена принца Гарри прекрасно выглядит.

 

 
 
 
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Публикация от The Royal Fashion (@the_royalfashion)15 Окт 2019 в 10:48 PDT

 
 
 
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Публикация от Royal Style (@royalsprincess4ever)15 Окт 2019 в 9:14 PDT

ЕТ

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