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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Жительница Индии родила ребенка в 75 лет

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Индии родила ребенка в 75 лет
нога младенца, pixabay.com
Жительница индийского штата Раджастан по имени Прабха Деви родила ребенка в возрасте 75 лет. Согласно последней информации журналистов, женщина и ее 80-летний муж зачали малыша при помощи процедуры ЭКО.
 
На свет появилась девочка. Уточняется, что она родилась недоношенной – на 30-й неделе беременности. Вес малышки составлял около 700 грамм, сообщает издание The Sun.
 
Врачам пришлось провести вынужденное кесарево сечение, так как возраст матери не позволял ей рожать естественным путем. Сразу после рождения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. К настоящему моменту состояние малышки стабилизировалось.
ЕТ

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