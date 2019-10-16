Жительница Индии родила ребенка в 75 лет

Жительница индийского штата Раджастан по имени Прабха Деви родила ребенка в возрасте 75 лет. Согласно последней информации журналистов, женщина и ее 80-летний муж зачали малыша при помощи процедуры ЭКО.

Врачам пришлось провести вынужденное кесарево сечение, так как возраст матери не позволял ей рожать естественным путем. Сразу после рождения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. К настоящему моменту состояние малышки стабилизировалось.