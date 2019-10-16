Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Озвучен прогноз о начале «настоящей войны» на Украине из-за минских соглашений

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучен прогноз о начале «настоящей войны» на Украине из-за минских соглашений
Украинские силовики, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Принятие Верховной Радой документов, которые позволят выполнить минские договоренности, спровоцирует «настоящую гражданскую войну» на Украине. Такую точку зрения озвучил Всеволод Стеблюк, военный врач, участник силовой операции Киева в Донбассе.

Киевский журналист раскрыл кандидатов на отделение от Украины после Донбасса

Киевский журналист раскрыл кандидатов на отделение от Украины после Донбасса

Согласно прогнозу Стеблюка, процитированного «ПолитНавигатором», одобрение законов способно привести к волнениям, которыми могут воспользоваться враги Украины. Военный врач указал на то, что на западе страны сильны сепаратистские настроения, подогреваемые извне.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский журналист Максим Равреба назвал регионы, которые могут отколоться от Украины вслед за Донецком и Луганском.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

‍Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время этой миссии женщина родит…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Учительница Екатерина Тураносова, которую обвинили в издевательствах над детьми в коррекционной школе в Москве, подала заявление в полицию. Педагог заявляет, что…

//новости ан

В Рязанской области по кабельному ТВ вместо программы «Место встречи» на канале НТВ, пустили в эфир порнографический фильм. Неполадка длилась 15 минут, и объяснил…

//новости ан

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Поединок может пройти уже весной следующего года. "Других достойных нет"…