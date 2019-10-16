Озвучен прогноз о начале «настоящей войны» на Украине из-за минских соглашений

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16 октября 2019, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские силовики, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Принятие Верховной Радой документов, которые позволят выполнить минские договоренности, спровоцирует «настоящую гражданскую войну» на Украине. Такую точку зрения озвучил Всеволод Стеблюк, военный врач, участник силовой операции Киева в Донбассе.

Согласно прогнозу Стеблюка, процитированного «ПолитНавигатором», одобрение законов способно привести к волнениям, которыми могут воспользоваться враги Украины. Военный врач указал на то, что на западе страны сильны сепаратистские настроения, подогреваемые извне.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский журналист Максим Равреба назвал регионы, которые могут отколоться от Украины вслед за Донецком и Луганском.