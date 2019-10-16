Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Одну из первых целей армии России в случае начала войны с НАТО определили в США

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Одну из первых целей армии России в случае начала войны с НАТО определили в США
Шпицберген, AGAMI/J. Peltomaeki, via www.ima / globallookpress.com

В случае начала вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом одной из первых целей армии России станет принадлежащий Норвегии полярный архипелаг Шпицберген. Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Спрогнозирован военный ответ России в случае «любой агрессии» против страны

Спрогнозирован военный ответ России в случае «любой агрессии» против страны

Автор публикации, выложенной на сайте издания National Interest, предположил, что имеющий стратегическое значение архипелаг захватит группа спецназа, которая высадится под прикрытием сил Северного флота. Кроме того, Москва может привлечь к данной операции боевую авиацию и небольшие субмарины, говорится в процитированной статье.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Алексей Леонков предсказал ответ России на агрессию против страны.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

‍Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время этой миссии женщина родит…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Учительница Екатерина Тураносова, которую обвинили в издевательствах над детьми в коррекционной школе в Москве, подала заявление в полицию. Педагог заявляет, что…

//новости ан

В Рязанской области по кабельному ТВ вместо программы «Место встречи» на канале НТВ, пустили в эфир порнографический фильм. Неполадка длилась 15 минут, и объяснил…

//новости ан

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Поединок может пройти уже весной следующего года. "Других достойных нет"…