Одну из первых целей армии России в случае начала войны с НАТО определили в США

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16 октября 2019, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Шпицберген, AGAMI/J. Peltomaeki, via www.ima / globallookpress.com

В случае начала вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом одной из первых целей армии России станет принадлежащий Норвегии полярный архипелаг Шпицберген. Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Автор публикации, выложенной на сайте издания National Interest, предположил, что имеющий стратегическое значение архипелаг захватит группа спецназа, которая высадится под прикрытием сил Северного флота. Кроме того, Москва может привлечь к данной операции боевую авиацию и небольшие субмарины, говорится в процитированной статье.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Алексей Леонков предсказал ответ России на агрессию против страны.