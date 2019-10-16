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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Политолог оценил заявление Байдена о "развале" НАТО в случае переизбрания Трампа

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог оценил заявление Байдена о "развале" НАТО в случае переизбрания Трампа
эмблема НАТО, pixabay.com

Политолог Александр Асафов оценил заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента в будущем году НАТО может "развалиться".

Байден: в случае переизбрания Трампа НАТО распадется

Байден: в случае переизбрания Трампа НАТО распадется

Асафов отметил, что если демократы все еще рассматривают Байдена в качестве одной из ключевых фигур на пост американского лидера, то он, конечно, должен защищаться, в частности, от своего главного оппонента Трампа и предъявлять ему новые обвинения.

В беседе с RT политолог отметил, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в Североатлантическом альянсе произойдут изменения, однако отнюдь не такие катастрофические, как считает Джо Байден.

ЕТ

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