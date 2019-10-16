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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Герцогиня Кейт сразила всех "королевским" образом на мероприятии в Пакистане

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиня Кейт сразила всех "королевским" образом на мероприятии в Пакистане
герцогиня Кэтрин, Pool / I-Images

Герцогиня Кембриджская Кэтрин поразила всех присутствующих на торжественном мероприятии в Пакистане своим "королевским образом". На днях начался тур британского принца Уильяма и его супруги по стране.

В сети заметили, что герцогиня Кейт копирует образы принцессы Дианы во время поездки в Пакистан

В сети заметили, что герцогиня Кейт копирует образы принцессы Дианы во время поездки в Пакистан

Кейт и Уильям побывали в национальном мемориале, расположенном в историческом центре Исламабада. На мероприятии герцогиня появилась в роскошном длинном платье темно-зеленого цвета. Блестящая ткань подчеркнула стройную фигуру Кэтрин. Образ жена принца дополнила крупными серьгами.

Многие отметили, что герцогиня в этом наряде выглядит "по-королевски". Кейт практически всегда одета идеально, она демонстрирует на официальных мероприятиях поразительную элегантность и стать.

 

 
 
 
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Публикация от @buseonthego15 Окт 2019 в 11:54 PDT

 
 
 
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Публикация от abuzznews (@abuzznews)15 Окт 2019 в 11:53 PDT

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