Герцогиня Кембриджская Кэтрин поразила всех присутствующих на торжественном мероприятии в Пакистане своим "королевским образом". На днях начался тур британского принца Уильяма и его супруги по стране.
Кейт и Уильям побывали в национальном мемориале, расположенном в историческом центре Исламабада. На мероприятии герцогиня появилась в роскошном длинном платье темно-зеленого цвета. Блестящая ткань подчеркнула стройную фигуру Кэтрин. Образ жена принца дополнила крупными серьгами.
Многие отметили, что герцогиня в этом наряде выглядит "по-королевски". Кейт практически всегда одета идеально, она демонстрирует на официальных мероприятиях поразительную элегантность и стать.
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