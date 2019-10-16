Армия Турции с начала операции в Сирии ликвидировала 637 террористов

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16 октября 2019, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Турции, pixabay.com

Утром в среду, 16 октября, стало известно, что с начала трансграничной операции "Источник мира", которая проводится к востоку от Евфрата в Сирии, турецкие вооруженные силы уничтожили 637 террористов.

Соответствующую информацию предоставили в армии Турции, передает портал ФБА "Экономика сегодня".

Отметим, что действия турецкой армии направлены на борьбу с курдскими вооруженными формированиями, которые заявляют о своих действиях против террористов, а на деле включают в свои ряды боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).