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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Армия Турции с начала операции в Сирии ликвидировала 637 террористов

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Армия Турции с начала операции в Сирии ликвидировала 637 террористов
флаг Турции, pixabay.com

Утром в среду, 16 октября, стало известно, что с начала трансграничной операции "Источник мира", которая проводится к востоку от Евфрата в Сирии, турецкие вооруженные силы уничтожили 637 террористов.

Соответствующую информацию предоставили в армии Турции, передает портал ФБА "Экономика сегодня".

Отметим, что действия турецкой армии направлены на борьбу с курдскими вооруженными формированиями, которые заявляют о своих действиях против террористов, а на деле включают в свои ряды боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

ЕТ

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