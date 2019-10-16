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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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В Донбассе снайпер уничтожил военнослужащую бригады охраны украинского Генштаба

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Донбассе снайпер уничтожил военнослужащую бригады охраны украинского Генштаба
Снайперы, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

В зоне вооруженного противостояния в Донбассе снайперы ликвидировали двух украинских военнослужащих. Об этом рассказывается в сводке, которую распространил некоторое время назад штаб операции Киева в регионе.

Экс-премьер ДНР раскрыл ранее неизвестные детали операции по убийству Захарченко

Экс-премьер ДНР раскрыл ранее неизвестные детали операции по убийству Захарченко

Интернет-издание «Русская весна» пишет, что в результате действий снайперов, в частности, погибла Ярослава Никоненко, солдат, проходившая службу в 101-й отдельной бригаде охраны украинского Генерального штаба. Согласно данным украинской стороны, приведенным в процитированной заметке, Никоненко являлась дочерью бойца одного из националистических батальонов.

Ранее в среду сообщалось, что появились ранее неизвестные подробности убийства Александра Захарченко, главы непризнанной ДНР.

 

ДЦ

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