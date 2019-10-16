В Донбассе снайпер уничтожил военнослужащую бригады охраны украинского Генштаба

В зоне вооруженного противостояния в Донбассе снайперы ликвидировали двух украинских военнослужащих. Об этом рассказывается в сводке, которую распространил некоторое время назад штаб операции Киева в регионе.
Интернет-издание «Русская весна» пишет, что в результате действий снайперов, в частности, погибла Ярослава Никоненко, солдат, проходившая службу в 101-й отдельной бригаде охраны украинского Генерального штаба. Согласно данным украинской стороны, приведенным в процитированной заметке, Никоненко являлась дочерью бойца одного из националистических батальонов.
Ранее в среду сообщалось, что появились ранее неизвестные подробности убийства Александра Захарченко, главы непризнанной ДНР.