В ООН поддержали позицию РФ по нарушению США визовых обязательств

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16 октября 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: флаг ООН, pixabay.com

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш поддержал позицию России по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе Генеральной ассамблеи.

"Заместитель генерального секретаря фактически поддержал нашу позицию. Она заключается в том, что США нарушили свои обязательства в отношении виз", - передаёт его слова ТАСС.

Кузьмин сообщил, что в ходе заседания комитета Россия смогла "убедить широкий круг государств" в правильности своей позиции и справедливости требований. По его словам, многие страны встали на их сторону, но члены ЕС заняли промежуточную позицию.

Зампостпреда России при ООН добавил, что США оправдали свои действия соблюдением безопасности, однако, по его мнению, это "несерьёзный аргумент".

"Этот аргумент выглядит смешно, но он единственный может рассматриваться в качестве правового обоснования. Мы рассматриваем его исключительно как отговорку", - пояснил он, отметив, что на заседании впервые был поставлен вопрос о том, что нужно предпринимать конкретные действия.