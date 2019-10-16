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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Стюарды раскрыли свое секретное и очень важное правило

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Стюарды раскрыли свое секретное и очень важное правило
салон самолета, pixabay.com
Бортпроводники рассказали о своем тайном правиле. Согласно последним данным, в авиакомпаниях действуют разные правила и ограничения для стюардов, однако этого предписания придерживаются почти все.
 
Оказалось, что бортпроводникам ни в коем случае нельзя принимать чаевые. Представитель американской ассоциации бортпроводников Кори Кадвелл подчеркнул, что забота о безопасности и комфорте пассажиров – это обязанность членов экипажа, сообщает Express. Он отметил, что никто не пытается вручить "на чай" пожарному.
 
Бортпроводница Шерон Чен добавила, что запрет на получение чаевых распространяется исключительно на денежное вознаграждение – пассажиры могут подарить стюарду шоколадку или сувенир.
ЕТ

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