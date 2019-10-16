Стюарды раскрыли свое секретное и очень важное правило

Бортпроводники рассказали о своем тайном правиле. Согласно последним данным, в авиакомпаниях действуют разные правила и ограничения для стюардов, однако этого предписания придерживаются почти все.

Оказалось, что бортпроводникам ни в коем случае нельзя принимать чаевые. Представитель американской ассоциации бортпроводников Кори Кадвелл подчеркнул, что забота о безопасности и комфорте пассажиров – это обязанность членов экипажа, сообщает Express . Он отметил, что никто не пытается вручить "на чай" пожарному.