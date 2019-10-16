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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Швеция потратила миллионы на поиски несуществующей российской субмарины

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Швеция потратила миллионы на поиски несуществующей российской субмарины
подводная лодка, pixabay.com

Шведы потратили миллионы на поиски несуществующей российской подлодки. Оказалось, что радиосигнал, который был перехвачен шведской стороной еще в 2014 году, издавал неисправный морской буй.

Расследование инцидента показало, что сигнал издавала не субмарина, а именно буй, передает в среду, 16 октября, "Свободная пресса".

Подчеркивается также, что военные на шведской подлодке не смогли верно определить и направление сигнала. Правда выяснилась еще в 2015 году, но была засекречена – Швеция не хотела распространять информацию об ошибке своих военнослужащих, уточняет издание Svenska Dagbladet.

ЕТ

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