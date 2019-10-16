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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Семья из Нидерландов девять лет ждала конца света и жила в подвале

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Семья из Нидерландов девять лет ждала конца света и жила в подвале
подвал, pixabay.com

В Нидерландах семья, состоящая из семи человек, последние девять лет жила в подвале собственного дома, ожидая конца света. Все они были убеждены, что являются единственными людьми на Земле.

Известно, что семья занималась натуральным хозяйством, чтобы прокормить себя. Впоследствии старший сын выбрался из подвала, дошел до местного паба и попросил людей о помощи, передает "Свободная пресса". Сообщается, что у 25-летнего мужчины была длинная грязная борода и старая одежда.

Сотрудники паба вызвали полицию, после чего правоохранители обыскали ферму и обнаружили лестницу в подвал. В помещении находились 58-летний мужчина и пятеро детей.

ЕТ

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