//В мире 13+
Журналист заявил, что Россия должна признать ошибкой разгром Японии в 1945 году
16 октября 2019, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
16 октября 2019, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские националисты выдвинули ультиматум президенту страны Владимиру Зеленскому по Донбассу. Требования ультраправых озвучил их лидер Андрей Билецкий, сообщают…
Сербский журналист Зоран Милошевич в своей статье сделал важное заявление. По его словам, новая "Северная доктрина" Соединенных Штатов нацелена на то, чтобы лишить Россию…
В мире
Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае переизбрания Дональда Трампа на должность главы страны НАТО перестанет существовать.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае…
Самый модный на сегодня тренд у тех, кто олицетворяет собой нашу…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
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У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
«АН» вынужденно возвращаются к разговору о навязывании дорогостоящих…
В первой половине октября в Стокгольме вручили очередную порцию…
Александр Бородай, бывший глава кабинета министров ДНР, обнародовал ранее неизвестные подробности убийства главы республики Александра Захарченко…
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре. По её словам, некоторые регионы…
Специалисты назвали ранние сигналы человеческого организма о появлении злокачественного новообразования. Соответствующая информация содержится в посте…
Политолог Александр Асафов оценил заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост…
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В Рязанской области по кабельному ТВ вместо программы «Место встречи» на канале НТВ, пустили в эфир порнографический фильм. Неполадка длилась 15 минут, и объяснил…
Герцогиня Кембриджская Кэтрин поразила всех присутствующих на торжественном мероприятии в Пакистане своим "королевским образом". На днях начался тур британского принца…
Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о наличии злокачественного новообразования в организме человека. Данной теме…
Происшествия
Стало известно о задержании сотрудниками полиции пожилой женщины, которая подозревается в убийстве своего супруга в квартире на востоке Москвы. Инцидент произошёл…
В одном из гаражей Оренбурга были обнаружены более четырех тысяч черепах, которые были незаконно привезены из Казахстана. Об этом в среду сообщила официальный…
В пресс-службе МВД сообщили, что майор полиции, который 13 июля насмерть сбил 6-летнего мальчика в селе Буйское Уржумского района Кировской области, не мог предотвратить…
Общество
«Росконтроль» назвал одну марку самых качественных яиц», «Росконтроль» определил лучших производителей». На исходе первой декады октября заголовки СМИ пестрят сообщениями…
Экс-супруг известной российской певицы Лолиты Милявской тренер по сквошу Дмитрий Иванов переехал на днях к своей любовнице - 40-летнему косметологу Ольге Кулиевой. Друг…
Утром в среду, 16 октября, стало известно, что с начала трансграничной операции "Источник мира", которая проводится к востоку от Евфрата в Сирии, турецкие вооруженные…
Спорт
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Поединок может пройти уже весной следующего года. "Других достойных нет"…
В зоне вооруженного противостояния в Донбассе снайперы ликвидировали двух украинских военнослужащих. Об этом рассказывается в сводке, которую распространил некоторое…
Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали о правилах питания на работе. По словам специалистов, следует регулярно соблюдать…
Эксперты рассказали, как можно быстро повысить производительность своего смартфона. Оказалось, что существует одно нехитрое правило, которое следует соблюдать, чтобы…
Общество
Владимир Махлай – недооцененная фигура в криминальной истории современной России. Захватив химический комбинат «Тольяттиазот», он строил свою многомиллиардную империю…
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш поддержал позицию России по проблеме невыдачи американских виз российским…
Бортпроводники рассказали о своем тайном правиле. Согласно последним данным, в авиакомпаниях действуют разные правила и ограничения для стюардов, однако этого предписания…
Шведы потратили миллионы на поиски несуществующей российской подлодки. Оказалось, что радиосигнал, который был перехвачен шведской стороной еще в 2014 году, издавал…
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на требование Украины о роспуске самопровозглашённых Луганской и Донецкой…
В Нидерландах семья, состоящая из семи человек, последние девять лет жила в подвале собственного дома, ожидая конца света. Все они были убеждены, что являются…
В крови сбитого 6-летнего мальчика в селе Буйское Уржумского района Кировской области обнаружили алкоголь. Известно, что трагедия произошла 13 июля, юного велосипедиста…
Японский журналист Ресуке Эндо в своей статье заявил, что России следует признать ошибкой военную операцию Советского Союза против Японии в 1945 году, если Москва хочет…
Происшествия
Самолет А-330 авиакомпании "Аэрофлот", который следовал в Москву из Дели, утром в среду, 16 октября, совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за плохого самочувствия…
Российская компания «Газпром» в одночасье осталась без иностранных компрессоров. Австрийское оборудование было отключено дистанционно при помощи спутника. Теперь…
Владимир Зеленский позволил ещё двум ведомствам прослушивать подозреваемых. Об этом сообщили на сайте парламента Украины. Президент подписал законопроект во вторник…
Более половины россиян признались, что не могут нормально высыпаться. 57 процентов респондентов рассказали, что в той или иной степени испытывают дискомфорт во время…
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Если внимательно послушать министра Веронику Скворцову, то противоречивость – суть российской системы охраны здоровья. За 8 месяцев этого года смертность от отравления…
Происшествия
В Архангельске жители микрорайона Цигломень самостоятельно поймали предполагаемого маньяка и устроили над ним самосуд, пока дожидались приезда сотрудников полиции.
Общество
В первой половине октября в Стокгольме вручили очередную порцию Нобелевских премий. Снова обошлось без россиян, но попытки выстроить на этом факте конспирологию о мировом…
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Урожай сахарной свёклы этого года радует: по данным на 10 октября, её уже накопано 27, 5 млн т, тогда как в прошлом году эта цифра была значительно ниже – всего 24, 6…
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Российские рыбаки сильно страдают от браконьеров из КНДР. Пограничники Приморья задерживают в Японском море их судёнышки десятками, но справиться с ними не удаётся…
Патриарх Кирилл заявил, что при определенном рассмотрении идею либерализма можно считать греховной. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, либералы в центр…
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9 октября в день 60-летия убитого Бориса Немцова глава «Роснано» Анатолий Чубайс сделал важное признание – он боится разговаривать с простыми людьми. Причём подобный…
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Вывод американских войск с севера Сирии и отказ Вашингтона от дальнейшей поддержки курдов напугал поляков. Польская газета Rzeczpospolita даже опубликовала статью…
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Пользы от употребления бананов гораздо больше, нежели вреда, но поскольку речь идёт о проблемах, которые возникли у маленького ребёнка, то поговорим именно о том, чего…
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Спиртовой раствор йода или бриллиантовой зелени (проще говоря, зелёнки) необходимо нанести вокруг раны. И очень важно следить, чтобы эти препараты не попали на края…
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Одними из самых распространённых причин заболевания отитом являются различные болезни носа. Это и все разновидности ринитов, и искривление носовой перегородки, и многие…
Общество
В конце года справит юбилей один из лучших хоккеистов в истории России – Сергей ФЁДОРОВ. Ему стукнет 50 лет. Даже не верится! И вот с ним встретились, чтобы поговорить…
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова высказала своё мнение по поводу инициативы жителей Саратова составить обращение в Госдуму с требованием отменить…
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«АН» на прошлой неделе уже сообщали о более чем странном поведении высокопоставленных лиц, представляющих высшую судебную власть страны – Верховный суд РФ. Ситуация…
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Давняя дискуссия о допуске родственников пациентов в отделения реанимации и интенсивной терапии получила продолжение. Минздрав подготовил проект приказа, который…
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Если гражданин, желающий встать на учёт в службе занятости в качестве безработного, не принёс с собой документы об имеющейся у него квалификации, чиновники имеют право…
Соцпакет
Минтруд презентовал проект приказа, устанавливающего размер прожиточного минимума за 3-й квартал 2019 г . Для большинства россиян эта цифра судьбоносная: именно…
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Мы вспоминаем о спортивной гимнастике только в дни олимпиад. Но знаете, сборная России нам подарила ещё один повод. И так выстрелила на чемпионате мира в Штутгарте, что…
Самая непредсказуемая команда чемпионата КХЛ – московский «Спартак». Как с ней работает Олег Знарок? Что покажут красно-белые в хоккее? Тут не надо ждать своего Доменико…
Российские врачи назвали основные причины развития рака молочной железы. Специалисты утверждают, что помимо наследственности есть ещё несколько факторов, являющихся…
За два тура до конца отбора на Евро-2020 сборная России решила турнирную задачу. И сделала это так, чтобы ни у кого не осталось сомнений: её успех – не случайность…
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В широкий прокат вышла неигровая, но исключительно художественная картина Виктора Косаковского «Акварель», показанная в прошлом году вне конкурса на Венецианском…