Журналист заявил, что Россия должна признать ошибкой разгром Японии в 1945 году

В августе и начале сентября года была осуществлена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск, целью которой являлся разгром японской Квантунской армии, освобождение северо‑восточных и северных провинций Китая, Кореи, Ляодунского полуострова, а также ликвидация большой военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.

Впоследствии СССР удалось официально вернуть себе территории, которые были аннексированы японской стороной у Российской империи после Русско-японской войны 1904—1905 годов – южный Сахалин и, на время, Квантунскую область с Порт-Артуром и городом Дальним, основную группу Курильских островов, уступленную Японии в 1875 году, и закрепленную за Японией Симодским договором от 1855 года южную часть Курил.