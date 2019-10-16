Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Журналист заявил, что Россия должна признать ошибкой разгром Японии в 1945 году

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист заявил, что Россия должна признать ошибкой разгром Японии в 1945 году
флаг Японии, pixabay.com
Японский журналист Ресуке Эндо в своей статье заявил, что России следует признать ошибкой военную операцию Советского Союза против Японии в 1945 году, если Москва хочет сотрудничать с Токио.
 
Соответствующее мнение Ресуке Эндо выразил в тексте для издания Sankei Shimbun. Он также назвал интернирование СССР японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала в советских лагерях, "госпреступлением".
 
Напомним, в феврале 1945 года в рамках Ялтинской конференции главы стран антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали соглашение, согласно которому Советский Союз обязался вступить в войну на стороне союзников против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и завершения войны в Европе, если СССР возвратят южную часть Сахалина и передадут Курильские острова.
 
В августе и начале сентября года была осуществлена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск, целью которой являлся разгром японской Квантунской армии, освобождение северо‑восточных и северных провинций Китая, Кореи, Ляодунского полуострова, а также ликвидация большой военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
 
Впоследствии СССР удалось официально вернуть себе территории, которые были аннексированы японской стороной у Российской империи после Русско-японской войны 1904—1905 годов – южный Сахалин и, на время, Квантунскую область с Порт-Артуром и городом Дальним, основную группу Курильских островов, уступленную Японии в 1875 году, и закрепленную за Японией Симодским договором от 1855 года южную часть Курил.
ЕТ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае переизбрания Дональда Трампа на должность главы страны НАТО перестанет существовать.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Рязанской области по кабельному ТВ вместо программы «Место встречи» на канале НТВ, пустили в эфир порнографический фильм. Неполадка длилась 15 минут, и объяснил…

//новости ан

//новости ан

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Поединок может пройти уже весной следующего года. "Других достойных нет"…

//новости ан

Владимир Махлай – недооцененная фигура в криминальной истории современной России. Захватив химический комбинат «Тольяттиазот», он строил свою многомиллиардную империю…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан