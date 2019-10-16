Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

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16 октября 2019, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: флаг Украины, pixabay.com

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины", -написала Олифер в Facebook.

По её словам, на территории Донбасса должны работать ЦИК, политические партии, журналисты и наблюдатели, а также Киев должен контролировать российско-украинскую границу. Олифер отметила, что стоит обеспечить вывод иностранных вооруженных формирований и военной техники.