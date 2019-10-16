Байден: в случае переизбрания Трампа НАТО распадется

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае переизбрания Дональда Трампа на должность главы страны НАТО перестанет существовать.

В рамках дебатов кандидатов в президенты от Демократической партии Байден отметил, что при таком исходе у страны будут "настоящие проблемы".