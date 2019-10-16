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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Байден: в случае переизбрания Трампа НАТО распадется

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]

Байден: в случае переизбрания Трампа НАТО распадется
фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com
Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае переизбрания Дональда Трампа на должность главы страны НАТО перестанет существовать.
 
В рамках дебатов кандидатов в президенты от Демократической партии Байден отметил, что при таком исходе у страны будут "настоящие проблемы".
 
Политик также назвал Дональда Трампа "сумасшедшим и эксцентричным" лидером, который якобы совершенно не разбирается во внешней политике и совершает поступки "из страха за свое переизбрание" на высокий пост, передает утром в среду РИА "Новости".
ЕТ

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