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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Зеленский разрешил еще двум ведомствам вести прослушку

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский разрешил еще двум ведомствам вести прослушку
Фото: соцсети

Владимир Зеленский позволил ещё двум ведомствам прослушивать подозреваемых. Об этом сообщили на сайте парламента Украины. Президент подписал законопроект во вторник, 15 октября.

Отмечается, что право прослушивать подозреваемых получили Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований, передаёт РенТВ. За принятие закона проголосовало 330 депутатов Верховной Рады.

Новый закон вступит в силу на следующий день после сообщения о его принятии в государственном СМИ. При этом часть полномочий станут доступны ведомствам лишь с января следующего года.

АБ

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