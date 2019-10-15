Лайма Вайкуле решила изучать украинский язык

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15 октября 2019, 18:10 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Лайма Вайкуле, globallookpress.com, © Nina Liashonok

Латвийская певица Лайма Вайкуле в ноябре этого года отправляется в большой тур по Украине. Певица решила основательно подготовиться к гастролям! Артистка учит украинский язык.

Семь украинских городов увидят программу латвийской певице. В Киеве Лайма Вайкуле выступит 30 ноября.

«Концерты будут состоять из шлягеров и новых песен. Люди все равно любят то, что знают. Как бы я ни крутилась, ни вертелась и не желала вставить что-то новое – старое нельзя исключить! Будут дуэты. Вместе со мной поедет латвийский певец Янис Стибелис. Будут и другие звездные гости. Спою и на украинском языке. Я уже начала понимать его. Не на 100%, но на 80 – точно! Страшно петь на другом языке. Это уважение и ответственность. Буду стараться!»