Комиссия Сейма Латвии по правам человека спорила о символах нацизма и тоталитаризма

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15 октября 2019, 17:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Сегодня, 15 октября, комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам рассмотрела вопрос, связанный с ограничением использования на публичных мероприятиях символов нацизма и тоталитаризма. Спорили депутаты долго.

На данный момент закон предусматривает в Латвии полный запрет на использование данных символов, но с оговоркой, что в определенных случаях такие элементы символов можно будет использовать. Например, в театральных постановках.

Представитель Нацблока Эдвин Шноре предложил, чтобы в таких случаях, как использование символике в театре, был контроль Госполиции.

Приглашенный представитель Госполиции в Сейм отверг идею г-на Шноре.

«Это абсолютный нонсенс. Представьте себе театральную постановку, на которой сидит наш цензор. В какой режим мы возвращаемся?», - сказал эксперт.

Представитель бюро омбудсмена Юрис Силченко напомнил, что у людей есть право выражать свое мнение и своим внешним видом, добавив, что «запреты не приводят ни к чему хорошему».

Большинство депутатов высказали мнение, что абсолютный запрет на использование символики нацизма и тоталитарных режимов в Латвии быть не должно. Например, депутат от партии «Новое Единство» Андрей Юдин предложил изменить используемый в нынешних законах термин «прославление» на более мягкий термин. Какой? Депутаты думают.

Депутат от правящей националистической партии Артус Кайминьш высказался конкретно: « Людям нужно понимать, что носить нацистскую или советскую форму с символикой просто недопустимо в нашей стране».