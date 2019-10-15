Экс-глава Генштаба Украины рассказал о сорвавшемся ударе по армии России в Крыму

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15 октября 2019, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

МиГ-29 ВВС Украины, Danil Shamkin / globallookpress.com

Виктор Муженко, бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины, рассказал о сорвавшейся атаке ВВС страны по российским военным в Крыму в феврале 2014 года. Слова генерала приведены в публикации, появившейся в блогосфере.

Муженко заявил, что Генштаб подготовил план, который предусматривал нанесение воздушных ударов по силам РФ, находившимся на полуострове. В последний момент киевское командование отменило операцию, поднявшиеся в воздух самолеты вернулись на аэродромы, процитировал украинского военачальника один из каналов в «Яндекс. Дзен».

По мнению экс-главы Генштаба, в случае реализации плана Киеву удалось бы сохранить контроль над значительной частью северного Крыма, что сделало бы невозможным проведение местного референдума о присоединении к России.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине назвали место будущего завершения «войны» с РФ.