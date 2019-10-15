Внешность американской супермодели признали идеальной. Почти

Пластический хирург Джулиан Де Сильва решил при помощи «золотого сечения» определить самую красивую женщину на Земле. Ей стала американская супермодель, лицо которой идеально на 94,35%.
«Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%», - рассказал хирург о внешности супермодели Беллы Хадид.
Второе место досталось певице Бейонсе, на третьем оказалась актриса Эмбер Херд. Также в список попали Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь, передаёт РИА Новости.