Внешность американской супермодели признали идеальной. Почти

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15 октября 2019, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пластический хирург Джулиан Де Сильва решил при помощи «золотого сечения» определить самую красивую женщину на Земле. Ей стала американская супермодель, лицо которой идеально на 94,35%.

«Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%», - рассказал хирург о внешности супермодели Беллы Хадид.

Второе место досталось певице Бейонсе, на третьем оказалась актриса Эмбер Херд. Также в список попали Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь, передаёт РИА Новости.