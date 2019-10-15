В Сети посмеялись над нелепой экипировкой Зеленского в Донбассе

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15 октября 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Сети украинцы посмеялись над Владимиром Зеленским. Поводом для шуток стала экипировка президента во время его визита в зону проведения военной операции в Донбассе.

Автор поста опубликовал фотографию Зеленского, на которой видно, что украинский президент надел бронежилет, в котором нет бронированных пластин, передаёт РИА Новости.

«Владимир, вы или крест (плитоноску) снимите, или трусы (бронеплиты) наденьте, так и собираетесь все пять лет исполнять это бесконечное Бенни Хиллс шоу?» - посоветовал мужчина.

При этом он отметил, что в прошлый раз на главу государства надели бронежилет задом наперед.